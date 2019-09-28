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رئيس جورجي سابق يدعي التخطيط لإعادة الاتحاد السوفيتي إلى حيز الوجود

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اشار موقع إخباري روسي الى ان رئيس جمهورية ​جورجيا​ أن سآكاشفيلي الذي يقيم الآن خارج البلاد، وجه رسالة مرئية إلى أنصاره في ​الجمهورية​ القوقازية السوفيتية السايقة أعلن فيها عن "مؤامرة" تستهدف ​الدولة​ الجورجية.

وبحسب سآكاشفيلي فإن المؤامرة المزعومة تهدف إلى منع انضمام جورجيا إلى ​حلف شمال الأطلسي​ و​الاتحاد الأوروبي​.

واستنتج سآكاشفيلي ذلك من معلومات لم يكشف عن مصدرها مفادها أن ​الحكومة الجورجية​ تتباحث مع قادة ​روسيا​ حول إعلان جورجيا دولة محايدة لا تفكر في الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفوق كل ذلك فإن سآكاشفيلي لا يستبعد إمكانية أن تغدو جورجيا وروسيا دولة واحدة لأن ​القيادة​ الروسية تخطط، حسب زعمه، لإعادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية إلى حيز الوجود بحلول عام 2024 عبر ضم جورجيا و​أرمينيا​ و​مولدافيا​ و​بيلاروسيا​ والشرق الأوكراني إلى روسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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