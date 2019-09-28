كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن ثلاثة مسؤولين سابقين بالإدارة الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب أخبر اثنين من المسؤولين الروس البارزين في لقاء بالبيت الأبيض عام 2017، أنه لم يكن قلقا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016 لأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في دول أخرى.
وذكرت الصحيفة ان "التصريحات المزعومة لترامب، والتي لم يُكشف عنها من قبل، جاءت خلال لقاء له مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسفير روسيا في واشنطن آنذاك سيرجي كيسلياك -الذي واجه اتهامات واسعة في الأوساط الأميركية بالتأثير على سياسة الولايات المتحدة".
وأضافت أن الرئيس الأميركي أفصح خلال ذلك اللقاء عن معلومات سرية للغاية كشفت مصدرا استخباراتيا خاصا يعمل على تنظيم "داعش"، كما قال إن عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في اليوم السابق أزال "ضغطا عظيما" عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست:ترامب أخبر لافروف بعدم قلقه إزاء التدخل الروسي بانتخابات أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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