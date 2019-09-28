واشنطن بوست:ترامب أخبر لافروف بعدم قلقه إزاء التدخل الروسي بانتخابات أميركا

كشف ​تقرير​ لصحيفة "​واشنطن​ بوست" نقلا عن ثلاثة مسؤولين سابقين ب​الإدارة الأميركية​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ أخبر اثنين من المسؤولين الروس البارزين في لقاء ب​البيت الأبيض​ عام 2017، أنه لم يكن قلقا بشأن التدخل الروسي في ​الانتخابات الأميركية​ في 2016 لأن ​الولايات المتحدة​ فعلت الشيء نفسه في دول أخرى.

وذكرت الصحيفة ان "التصريحات المزعومة لترامب، والتي لم يُكشف عنها من قبل، جاءت خلال لقاء له مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ وسفير روسيا في واشنطن آنذاك ​سيرجي كيسلياك​ -الذي واجه اتهامات واسعة في الأوساط الأميركية بالتأثير على ​سياسة​ الولايات المتحدة".

وأضافت أن الرئيس الأميركي أفصح خلال ذلك اللقاء عن معلومات سرية للغاية كشفت مصدرا استخباراتيا خاصا يعمل على تنظيم "داعش"، كما قال إن عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ​جيمس كومي​ في اليوم السابق أزال "ضغطا عظيما" عنه.