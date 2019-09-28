سلطات السعودية أعلنت ضبط 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت السلطات الأمنية في ​السعودية​ ضبط ما يقارب الأربعة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في حملة ميدانية شملت كافة المناطق في السعودية.

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