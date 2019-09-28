ظريف وبيدرسون بحثا في نيويورك بالتطورات في سوريا ومكافحة الإرهاب

التقى المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري ​غير بيدرسون​، وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، وبحث معه بأحدث التطورات المتعلّقة ب​سوريا​. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء على هامش الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ​نيويورك​، ملف تأسيس لجنة ​الدستور السوري​ و​مكافحة الإرهاب​. وكان قد التقى ظريف يوم أمس الجمعة، نظرائه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وأرمينيا ونيكاراغوا، حيث تناول معهم القضايا المتعلّقة بسوريا واليمن والاتفاق النووي والتحديات، وسائر القضايا الإقليميّة والعلاقات الثنائيّة.

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