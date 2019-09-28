دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يعلق على مكالمته المسربة مع الرئيس الأوكراني

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن غضبه بشأن الضجة المثارة حول المكالمة الهاتفية المسربة، بينه وبين الرئيس الأوكراني.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال ترامب: إذا لم تكن تلك المكالمة الهاتفية المثالية مع رئيس أوكرانيا مناسبة، فلا يمكن لأي رئيس مستقبل التحدث مرة أخرى إلى زعيم أجنبي آخر!.

وقد حذر ترمب، الخميس، من انهيار أسواق الأسهم، إذا ما تمت مساءلته، بشأن هذه المكالمة، وقال قبل ساعات من إدلاء مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة بشهادته أمام الكونجرس، قائلًا: «إذا فعلوا ذلك فعلًا، فإن الأسواق سوف تنهار».

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وأضاف: «هل تعتقدون أن الحظ هو الذي دفعنا لنكون أفضل سوق للأوراق المالية والاقتصاد في تاريخنا.. لم يكن الأمر كذلك».

وجاء هذا بعد بدء الديمقراطيين في مجلس النواب بالتحقيق رسميًّا في المكالمة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والزعم بأن الرئيس الأمريكي، طلب من الأخير، التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هنتر في معاملات تجارية في أوكرانيا، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ووسط هذه التقارير، انخفضت الأسواق المالية بالولايات المتحدة؛ حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.5 في المئة، وكذلك مؤشر «أس وبي 500» بنسبة 0.8 في المئة، وانخفض «ناسداك» بنسبة 1.46 في المئة.