دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس وزراء باكستان يحذر من "حمام دم" عند رفع حظر التجول في كشمير

الأمم المتحدة (رويترز) - حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان يوم الجمعة من أنه سيكون هناك حمام دم في كشمير عندما ترفع الهند حظر التجول في الإقليم المتنازع عليه كما حذر من أن نشوب حرب شاملة بين الدولتين النوويتين سيعني امتداد تأثيرها إلى خارج حدود البلدين.

وأدلى خان بتصريحاته في كلمة مؤثرة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن ألغت الهند الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)