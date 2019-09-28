إسرائيل.. محادثات تشكيل الحكومة تراوح مكانها

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وقال حزب "أزرق أبيض" الوسطي بعد محادثات اليوم الجمعة مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتانياهو "كان واضحا من البداية" أن الحزب سيرفض شروط رئيس الوزراء.
وأضاف أن حزب "الليكود" يهدف إلى "جر" إسرائيل إلى جولة ثالثة من الانتخابات "بما يتماشى مع مصالح رئيس الوزراء".
وذكرت مصادر في حزب الليكود إن "جوهر اللقاء دار حول طروحات الرئيس رؤوبين ريفلن كأساس للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حتى نهاية اللقاء لم يوضح وفد أزرق أبيض إن كان يقبل طرح الرئيس أم لا.
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ومن المقرر أن تستأنف المحادثات صباح الأحد، بحسب المصادر.
وفاز أزرق أبيض"، بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتس، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، يليه بفارق ضئيل "الليكود" بزعامة نتنياهو.
لكن ليس لديهما ما يكفي من الدعم لحشد ائتلاف أغلبية مكون من 61 مقعدًا، وهما منقسمان بشدة على قيادة وتشكيل أي حكومة وحدة.
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مقدم من: فرنسا 24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.