مرتيل.. انفجار قنينة غاز يتسبب في إصابة سيدة وابنتها بحروق متفاوتة

شهدت مرتيل، أول أمس الخميس، انفجارا لقنينة غاز داخل بيت موجود في إحدى أحياء المدينة، ما خلف إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24، فإن الانفجار تسبب في إصابة سيدة، وابنتها بحروق متفاوتة بعد انفجار قنينة الغاز تبعه انفجار قوي واندلاع حريق مهول في أرجاء المنزل، ما أدى إلى تعرض الكثير من الأثاث للتلف.

وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، فيما تم نقل المصابتين بسيارة إسعاف إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.