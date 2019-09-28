نجم مانشستر سيتي أمام 3 وجهات محتملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، دافيد سيلفا، سيرحل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك 3 وجهات محتملة، قد ينضم قائد مانشستر سيتي إلى أحدها في الموسم الجديد.

الوجهة الأولى، هي قطر، على شاكلة تشافي هرنانديز، الذي انضم للسيد القطري، قبل أن يعتزل كرة القدم، ويتولى قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا.

الوجهة الثانية، هي اليابان، والتي باتت وجهة اللاعبين الإسبان في الفترة الأخيرة، مثل دافيد فيا وفرناندو توريس وأندرياس إنييستا.

أمام الوجهة الثالثة والأقرب، هي دوري المحترفين الأمريكي، وتحديدًا نادي إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والذي يسعى لضم نجوم الكرة العالمية لصفوف النادي.