شفاعمرو: إطلاق نار على محلات تجارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق وابل من الرصاص، الليلة الماضية (الجمعة – السبت)، على واجهة محلات تجارية في مدينة شفاعمرو. وبحسب شهود عيان، فإنّ المحلات التي تعرّضت لإطلاق نار هي T&E، التي يملكها رجل الأعمال زايد زايد. وأضاف شهود العيان أنّ الشاب مطلق النار لاذ بالفرار نحو مفرق الناعمة، خارج المدينة. ولم يسفر إطلاق النار عن إصابات بشريّة. يذكر أن شفاعمرو شهدت أعمال عنف وجرائم عديدة، مؤخرا، حيث قتل عيد حجيرات في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 19.07.2019 متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة. وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة، كما قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وغسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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