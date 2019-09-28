روسيا تناقش خليفة محتملاً للرئيس بوتين.. ما على الشرق الاوسط الاستعداد له ؟

يؤكد تحليل الوضع في روسيا أنه بدأت عملية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 في البلاد. برأي الخبير السياسي بادرائج ماكجراس ستحدد نتائج الانتخابات مصير روسيا في العقد القادم.

ومن الضروري أن تفكر بلدان الشرق الأوسط في النتائج الانتخابات الروسية لأنه يتوقف الوضع في شبه الجزيرة العربية وفي المنطقة كلها على من يصبح سيد الكرملين القادم. ويعتقد معظم الخبراء السياسيين أنه يعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المرشح الأوفر حظاً على منصب الرئيس الروسي. وهناك عدة أسباب لذلك.

يعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أكثر السياسيين شعبية في بلاده. يتولى شويغو المناصب الوزارية منذ أوائل التسعينات وهذا اكثر من أي شخص أخر. عندما تولى وزارة لشؤون الدفاع المدني وحالات الطوارئ أصبحت وزارته أولى في روسيا حيث تم إنشاء المكتب الصحفي في الوزارة الذي رسم الصورة الإيجابية للوزير.

وتجدر الإشارة إلى الصفات القيادية والجاذبية لوزير الدفاع الروسي. تحدد هذه الصفات والشعبية تأثير شويغو على بوتين وتجعله من المرشحين الأساسيين لدور خليفة الزعيم الروسي.

لكن هناك عدد من العقبات التي سيواجهها شويغو أذا شارك في للانتخابات الرئاسية عام 2024 على الرغم أنه يدعمه الكثير من الروس.

Advertisements

ويعتبر عمر الوزير عرقلةً أساسيةً. سيرغي شويغو أصغر من الرئيس بوتين ب3 سنوات فقط ولا يحل انتخابه قضية استمرار السياسة واستقرارها. وكذلك لا يحلها انتخاب وزير الخارجية سيرغي لافروف أو رئيس هيئة الإدارة الرئاسية سيرغي إيفانوف.

ومع ذلك يشك معظم الروس في أصل وزير الدفاع رغماً على التعبير عن اعتناق المسيحية الأرثوذكسية.

وولد سيرغي شويغو في مدينة تشادان بجمهورية توفا الروسية التي يسكن فيها الشعب التوفي. ويعيش هذا الشعب وفقاً لتقاليده القديمة التي تعتبر المسيحية الأرثوذكسية غريبةً لها. لكنه تؤكد أعمال وزير الدفاع الروسي رغبته في اقتراب من الشعب الروسي وروحه والعسكريين الروس.

هذا وتعتبر المناقشة حول سيرغي شويغو على منصب رئيس روسيا انعكاساً للمزاج السائد في المجتمع الروسي في الوقت الحالي. لكنه سيؤكد الشعب الروسي خياره النهائي في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وفي نفسي الوقت من غير المحتمل أنه سيغير بديل الرئاسة العليا في روسيا السياسة الخارجية لموسكو في الشرق الأوسط.

Advertisements