شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. اعتقال مواطنين لسماعهم أغان وطنية عن سبتمبر والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت أربعة مواطنين بمحافظة الحديدة وخامساً في العاصمة صنعاء، الخميس، لاحتفالهم بالعيد السابع والخمسين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وذكرت المصادر أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي اعتقلت أربعة مواطنين في شارع موسى بمدينة الحديدة بتهمة تشغيلهم أغاني وطنية تمجد ثورة 26 سبتمبر التي أسقطت النظام الإمامي البائد.

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وأضافت أن المليشيات أقدمت على احتجاز سياراتهم بقسم الوادعي بالمدينة.

وفي العاصمة صنعاء، نقلت وكالة خبر عن شهود عيان، أن المليشيات الحوثية اختطفت أحد ملاك المحال التجارية في شارع التحرير بالعاصمة صنعاء، بتهمة تشغيله أغاني وطنية للفنان أيوب طارش تمجد ثورة سبتمبر عبر مكبرات الصوت.

وتحاول مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء طمس كل معالم ثورة السادس والعشرين من سيتمبر.