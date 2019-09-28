شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يصطف مع نظام إيران المارق ضد العالم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة البيان في تقرير لها اليوم السبت أن الرئيس التركي لم يتمكن من أن يحظى باجتماع رسمي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان يأمل في تعزيز ما يرى أنها علاقات خاصة بين الزعيمين، من أجل التغلب على التوترات الكبيرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

واضاف لكن ليس الاجتماع الذي لم يعقد، وليس العشاء الذي قاطعه الرئيس التركي، الوحيدين اللذين وضعا أردوغان خارج السرب، فالرجل غرّد وحيداً في ما يتعلق بإيران التي دافع عنها بشدة.

فقد حذر الرئيس التركي من إلقاء اللوم على إيران في الهجوم الذي وقع يوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة «أرامكو».

وقال أردوغان في مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، بثت الأربعاء: «لا أعتقد أن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة أمر صائب».

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وأضاف «الأدلة المتوفرة حالياً لا تشير بالضرورة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم»، وفق ما نقلت «رويترز».

ضد الإجماع

وتأتي تصريحات الرئيس التركي لتعارض إجماع المجتمع الدولي، الذي حمّل إيران المسؤولية عن هجوم «أرامكو»، بالتزامن مع مشاركة محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى في التحقيقات المرتبطة بالعمل الإرهابي.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، اعتبر أن عهد أردوغان انتهى. وقال: «بالتأكيد لن يتم انتخابه ويجب عليه الرحيل.. بأي وجه سيطالب أردوغان الشعب بالتصويت له؟».