شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب عداء قطر لمصر؟.. فيديو والان مع التفاصيل

يعتقد الكثير أن النظام القطري يكون لمصر عداءا بسبب عزل محمد مرسي لكن هناك اسباب اكبر من ذلك.

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حيث يعود إلى حقبة التسعينيات وبالتحديد فى عام 1995، عندما التقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بـ"حمد بن خليقة" وكان قد نفذ عملية الانقلاب على والده وسيطر على مقاليد الحكم.

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فقد التقى "مبارك"، بـ"حمد"، فى برج العرب، وقام بتوبيخه بشدة على خلفية الانقلاب الذى نفذه على والده، ومن هنا كن النظام القطرى الحقد الدفين لمصر والمصريين.

وكشف التقرير عن المعاملة السيئة التى يحظى بها النظام القطرى، من رؤساء دول العالم، فى الوقت الذى تتعامل فيها هذه الدول العظمى بندية ووقار مع النظام المصرى.