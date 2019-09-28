شكرا لقرائتكم خبر عن لثنائه على الصحابة.. مليشيا الحوثي تستبدل خطيبا بالقوة في صنعاء والان مع التفاصيل
قال مصلون إن مليشيا الحوثي منعت، الجمعة 27 سبتمبر /أيلول 2019، أحد خطباء مساجد صنعاء من إكمال خطبته بعد ثنائه على مناقب بعض الصحابة.
وبحسب المصلين فإن مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي منعوا خطيب الجمعة في مسجد العنقاء بحي الحصبة وسط العاصمة صنعاء "صالح الكولي" من إكمال خطبته بعد ثنائه على مناقب بعض الصحابة ومنهم "عمر بن الخطاب وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما".
وذكروا أن الخطيب الكولي بعد ذكره لمناقب الصحابيين عمر وعائشة أثناء خطبة الجمعة أحدث المسلحون الحوثيون فوضى وقاموا بمقاطعة الخطيب وإنزاله بالقوة من على المنبر قبل استبداله بخطيب حوثي.
وأثار تصرف عناصر المليشيات بحق الخطيب في حرم المسجد، استياء وغضبا عارما لدى أغلبية المصلين الذين آثر أغلبهم مغادرة المسجد على إكمال الصلاة بعد ما حدث.
وتعرضت مساجد صنعاء لانتهاكات واسعة من قبل مليشيات الحوثي التي فرضت خطباء من أتباعها بالقوة وحولت عشرات المساجد إلى ثكنات ومخازن للأسلحة فضلاً عن استخدامها كمراكز للتعبئة الطائفية.
ويروج خطباء المساجد الحوثيون لشعارات ومعتقدات الجماعة إضافة إلى تحريض الناس على الالتحاق بالجبهات.
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