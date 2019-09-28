شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش وغريفيث يبحثان تطورات الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية والان مع التفاصيل

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام، فقد تناول اللقاء، الذي عقد بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي.

و شدد الطرفان على أهمية المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة.

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كما شددا على الدعم الكامل لجهود المملكة وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.

وكان غريفيث التقي خلال الأيام الماضية مسئولين يمنيين وسعوديين لبحث تطورات الأزمة اليمنية.