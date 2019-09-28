شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: دور الإمارات في اليمن لا تخفيها مزايدات الفاشلين والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "البيان"إن الإمارات لعبت دوراً محورياً في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتعزيز الاستقرار في اليمن، فضلاً عن دورها المتقدم في تقديم المساعدات.

وأضافت: وقد استحقت عن ذلك إشادات المجتمع الدولي، خاصة من منظمة الأمم المتحدة. ولا يخفى على أحد ان الدور الذي تؤديه القوات المسلحة الإماراتية يتكامل مع نهج الاستقرار الشامل، فترسيخ المؤسسات الفاعلة في اليمن، وتمكينها من اداء وظائفها في حماية المواطن اليمني، هو محور الاهتمام الإماراتي ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت في هذا السياق، تضحيات كبيرة أسهمت بتحرير معظم الأراضي اليمنية، وروت دماء شهدائها أرض اليمن طوال المواجهة مع الميليشيا التابعة لإيران، ولا تزال ملتزمة بمواصلة أداء دورها القومي حتى هزيمة الميليشيا وانتصار الشرعية.

وقد أشاد سياسيون دوليون بدور الإمارات لتهدئة الأوضاع في مختلف المناطق اليمنية، مؤكدين أن دولة الإمارات غلبّت لغة السياسة، وسعت بكل ما أوتيت من قوّة لحقن الدماء، وأسهمت في إنقاذ حياة ملايين المدنيين، وهو دور تاريخي تحفظه الإنسانية لدولة الإمارات.

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وأكّد رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي الفرنسي الأسبق، فرنسوا فيون، أنّ الإمارات لعبت دوراً متعاظماً في تخفيف معاناة اليمنيين، وتقليل حدة الصراع على المستوى الإنساني، وأن جهودها مشهودة وموثقة في تاريخ الأمم المتحدة.

كما شددت الوزيرة والنائبة البريطانية ريبيكا لونج بيلي، على أنّ مواقف الإمارات في دعم الشرعية اليمنية، وتحرير عدن، ومساعيها لإحلال السلام، لقيت إشادة اللجان الأممية، خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن الإمارات هي الداعم الأول في العالم وعلى المستوى العربي لليمن ولشعبه.

وختمت: دور الإمارات في اليمن كالشمس الساطعة لا تخفيها مزايدات ومهاترات الفاشلين.