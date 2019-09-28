شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية تدك معاقل الحوثيين في صعدة حجة والان مع التفاصيل

شن طيران التحالف، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة وحجة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما تمكنت وحدات من القوات المشتركة من كسر هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة حجر بمحافظة الضالع.واستهدفت الضربات لليوم الثاني على التوالي مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون، وتمثلت في عربات نقل للمقاتلين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيا الإرهابية. وسقط في الغارات عدد من القتلى والجرحى فيما تم تدمير عدد من الآليات.

و في حجة أفادت مصادر محلية، أن طيران التحالف استهدف مواقع للميليشيا الحوثية في مديرية حرض بمحافظة حجة، وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين على تجمعات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية حرض. وأشارت، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

في الأثناء، تمكنت وحدات من القوات المشتركة امس من كسر هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة حجر بمحافظة الضالع.

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وأكدت مصادر عسكرية وفقا لصحيفة البيان تمكّن ق باتجاه مواقعهم في شمال غرب الضالع، مشيرة إلى أن الهجوم أعدت له الميليشيا بشكل كبير، وهو الثاني الذي تشنه باتجاه تلك المناطق في أقل من يومين.

وفي الحديدة دفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بتعزيزات كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن .

وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيا دفعت بتعزيزات ضخمة صوب منطقة الجبلية وتتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالتزامن مع قصفها مواقع لمدنيين عزل.

وفي صنعاء ذكرت مصادر محلية ان المليشيا عحزت عن إقناع سكان صنعاء بالتبرع لصالحهم رغم محاولات خطباء المساجد تهديد مرتادي المساجدبعقوبات في حال عدم الاستجابة لقرار التبرع.