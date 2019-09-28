بالصور.. ازالة دور في الشعلة

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اعلنت امانة بغداد، السبت، عن ازالة عدد من الدور المتجاوزة شمال العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة في بلدية الشعلة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من الدور المتجاوزة ضمن منطقة الهياكل المحلة 446 المحاذية لمنطقة الغزالية".
واضافت ان "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت ازالة عدد من الدور السكنية المشيدة تجاوزاً على ارض مخصصة كشارع يخدم أهالي المحلة المذكورة"، مبينة ان "ذلك جاء بعد إنذارهم في وقت سابق".
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