جددت مديرية المرور العامة، السبت، تاكيدها بشأن المحاسبة على اجازات السوق مطلع تشرين الثاني المقبل. وقال مدير العلاقات والاعلام العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، "نؤكد للمرة الثانية فان المحاسبة على اجازات السوق ستكون بعد بداية تشرين الثاني". Advertisements واضاف ان "هذا التاكيد جاء بسبب الزخم الحاصل على مواقع الاجازات". واعلنت مديرية المرور العامة، في 18 ايلول الحالي، ان المحاسبة على اجازات السوق ستبدأ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تجدد تأكيدها بشأن المحاسبة على اجازات السوق في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.