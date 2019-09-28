وسائل اعلامية: الدفاعات السورية تتصدى لطائرات إسرائيلية قرب الحدود مع العراق

ذكرت وسائل اعلامية، ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات معادية في محيط معبر (البوكمال/ القائم) السوري العراقي جنوب نهر الفرات.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر ميداني قوله إن "طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم".

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها"، مؤكدا أنه "لا توجد خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على المادية".

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن "إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

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وقالت الوحدة نقلا عن مصدر أمني في سوريا "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين، وكان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو".

وكانت مصادر خاصة أفادت لـ"سبوتنيك" في 17 من الشهر الجاري بقيام طائرات تابعة للتحالف الأمريكي بشن 4 غارات على منطقة معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، مستهدفا عدة نقاط تابعة لقوات الحشد الشعبي.

ولفتت المصادر إلى أن "الغارات الأمريكية استهدفت قرية "الهري" شمال المعبر الحدودي، والتي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الأراضي العراقية شرق البوكمال ويقطنها مواطنون سوريون من قبيلة الدليم، مشيرة إلى إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين بشكل تام عقب سلسلة الغارات تلك".

وأغلق معبر البوكمال- القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة القائم العراقية.