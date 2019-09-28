أبرز المواقع السياحية السعودية التي ستفتح أبوابها للسياح

وشملت قائمة المواقع الأثرية والسياحية في المملكة، موقع "مدائن صالح" في وادي العلا، والذي أدرج كموقع تراث عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وبناه الأنباط قبل ألفي عام على الأقل ويمتد مسافة كيلومترات عدة، ويعرف محليا باسم "الحجر".

والمنطقة شبيهة بمتحف في الهواء الطلق، مع العديد من المدافن غالبيتها مغطى بنقوش ورسومات تعود إلى الحضارة النبطية التي ازدهرت في القرون الأولى قبل الاسلام.

وهناك أيضا "مقابر الأسود" في جبل من الصخر قرب مدينة العلا، ونقوش كتابات تعود لحضارتي دادان ولحيان من الألفية الأولى قبل المسيح.

وفي وادي العلا العديد من الجبال البركانية تعرف باسم "الحرات".

Advertisements

وتضمنت القائمة التراثية أيضا "واحة الأحساء"، التي صنفت من قبل "اليونيسكو"، كموقع تراث عالمي عام 2018، وتحمل مؤشرات عن حياة بشرية تعود للعصر الحجري الحديث.

والموقع الثالث هو "فوهة الوعبة" التي تقع قرب مدينة جدة غرب السعودية على البحر الأحمر، وتشكلت بعد انفجار أبخرة تحت الأرض تسببت بها الحركة البركانية، وتغطي عمق الفوهة طبقة أملاح لامعة.

وتقول الأسطورة المحلية، إنها "ثمرة حب جبلين، تحرك أحدهما ليتوحد مع الآخر، تاركا مكانه فراغا على شكل فوهة".

وأعلنت المملكة في السنوات الأخيرة عن سلسلة مشاريع كبيرة بمئات مليارات الدولارات، بينها بناء منطقة تنمية اقتصادية ضخمة عرفت باسم "نيوم" في شمال غرب المملكة، تضم سيارات تاكسي طائرة ورجالا آليين، وكذلك 50 جزيرة ومواقع بحرية عذراء أخرى جرى تحويلها إلى منتجعات فارهة.