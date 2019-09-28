مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية الخبير المستقل في السودان

قرر مجلس حقوق الإنسان بجنيف،الجمعة، تمديد تفويض أرستيد نونوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان لمدة عام آخر.

وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، في بيان صحفي عقب ختام مشاركته في اجتماعات المجلس، إن المجلس اعتمد الجمعة قرارا صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وذكر أن القرار تبنته المجموعة الأفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم.

Advertisements

وقال عبد الباري إن القرار رحب بالتزام السودان بفتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية.

وأشار إلى أن المجلس جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر في سبتمبر/أيلول 2018.

وتضمن القرار ترحيبا بالثورة السودانية وسلميتها وتمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وأضاف أن القرار أخذ علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في كافة الانتهاكات أثناء الثورة السودانية وتلك التي ارتكبت في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي أثناء فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأكد عبدالباري أن مشاركة السودان خلال أعمال هذه الدورة كانت فاعلة وإيجابية ولاقت ترحيباً من كافة المجموعات الجغرافية والسياسية بالمجلس.