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مقتل 17 من الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا بقصف أمريكي في ليبيا

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 28 سبتمبر 2019

ضربات

ضربات

مقتل 17 من الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا بقصف أمريكي في ليبيا

كتب

متابعات_الخليج 365

قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا في هجوم أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، أنها نفذته.

 

وذكر بيان أفريكوم "تشير التقديرات إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا".

 

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وأضاف البيان "تواصل أفريكوم دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك المتمثل في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة".

 

كما تم شن غارتين جويتين في 19 و24 سبتمبر الجاري حول منطقة "مرزوق"، الواحة التي تبعد مسافة ألف كلم جنوب طرابلس ما أسفر عن مقتل 8 و11 إرهابيا في الهجومين على التوالي .

 

وتوجد في جنوب ليبيا جماعات إرهابية ومجموعات مسلحة.

 

وأطلق الجيش الوطني الليبي، قبل أشهر، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيا الإخوانية ومن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

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