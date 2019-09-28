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السبت 28 سبتمبر 2019
ضربات
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متابعات_الخليج 365
قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا في هجوم أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، أنها نفذته.
وذكر بيان أفريكوم "تشير التقديرات إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا".
وأضاف البيان "تواصل أفريكوم دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك المتمثل في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة".
كما تم شن غارتين جويتين في 19 و24 سبتمبر الجاري حول منطقة "مرزوق"، الواحة التي تبعد مسافة ألف كلم جنوب طرابلس ما أسفر عن مقتل 8 و11 إرهابيا في الهجومين على التوالي .
وتوجد في جنوب ليبيا جماعات إرهابية ومجموعات مسلحة.
وأطلق الجيش الوطني الليبي، قبل أشهر، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيا الإخوانية ومن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 17 من الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا بقصف أمريكي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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