قناة الجزيرة القطرية تواصل التدليس والفبركة

استمرارا لمسلسل الكذب والتآمر على مصر وشعبها، عرضت قناة الجزيرة القطرية فيديوهات وصور مفبركة للأحداث داخل مصر، حيث عرضت القناة نفس الكدر لمحافظة قنا بمصر ومنطقة الوراق فى آن واحد



وتظهر الصور أحد المواطنين يرتدى "تى شيرت" باللون الأصفر فى منطقة الوراق، ولنفس الشخص أيضا فى محافظة قنا"، كما ادعت القناة خروج مظاهرة فى محافظة الأقصر، واتضح بعد ذلك أنه تم التقاطها من الخلف بعد خروج المواطنين من صلاة الجمعة.

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