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السبت 28 سبتمبر 2019
الناقلة
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متابعات_الخليج 365
أعلنت بيانات ريفينيتيف، الجمعة، عن تحرك الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والمحتجزة في إيران منذ يوليو/تموز الماضي.
وأضافت ريفينيتيف، حسب وكالة رويترز، أن الناقلة بدأت في التحرك وخرجت من أحد موانئ إيران التي كانت محتجزة لديها، كما أكدت الشركة المالكة للناقلة إنها تستعد للمغادرة .
يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
والإثنين الماضي، أعلنت حكومة إيران استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إيران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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