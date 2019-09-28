مبارك آل عاتي: تركيا تحولت إلى أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين في عهد أردوغان

السبت 28 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب كتبت - أمني عزام

قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مايزال يمارس التناقض فهو يدعو للحريات والعدالة وهو في واقع الامر يعتقل ما يزيد على 75 ألف معتقل سياسي وأقدم على إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.



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وأشار "آل عاتي"، في تصريح خاص، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل ماعرف بالمحاولة الانقلابية واقدم على عزل وفصل أكثر من130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم وصادر أكثر من3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، كما أبعد عشرات الالاف من رجال الأمن وأفراد الجيش في حالة تصفية شاملة لكل معارض.

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقدم على سجن مئات الصحفيين والاعلاميين لتتحول تركيا الى أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية مع استمرار الحملات القمعية في البلاد.