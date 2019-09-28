قرقاش: دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر

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السبت 28 سبتمبر 2019
قرقاش
كتب
متابعات_الخليج 365
جدّدت دولة الإمارات دعمها لاستقرار السودان، إذ قدّمت الدولة للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، في وقت أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان ينعم بالازدهار والرفاهية.
وكتب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة: «الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر، وقدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا».
وكانت دولة الإمارات أعربت عن الارتياح إزاء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الماضي، بحضور العديد من الدول ومن بينها دولة الإمارات. وأعربت عن الأمل بأن تشكّل هذه الخطوة الإيجابية بداية لمرحلة جديدة، من شأنها أن تسهم في إرساء دولة القانون وتحقيق استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار أمنها.
بدوره، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الأولوية هي وضع حد للحرب وبناء سلام مستدام في السودان. وأضاف: «عملنا على إشراك المرأة في الحياة السياسية وضمان حقوقها الكاملة»، مؤكداً على ضرورة بناء العلاقات الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الجميع ويضمن الاستقرار والأمن.
في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان ينعم بالازدهار والرفاهية. وأضاف غوتيريس، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه.
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