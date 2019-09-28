عبدالله حمدوك: ندعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

السبت 28 سبتمبر 2019

حمدوك

كتب متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب.



وقال حمدوك في كلمة له بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن شعب السودان لم يكن داعما أو راعيا للإرهاب ولكن نظامه كان كذلك.

وأضاف حمدوك قائلا "إن الثورة السودانية جاءت لتحرر الشعب السوداني من القمع و لتعيد له الكرامة"، معربا عن شكره للدول التي ساهمت في جعل الثورة السودانية أمرا ممكنا.

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وأكد في معرض حديثه أن السودان عازم على الالتزام بالقانون الدولي والمشاركة في ترسيخ المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن السودان واع بالتحديات التي تنتظره وأن حكومته عازمة على بناء دولة القانون والتنمية والسلام.

وذكر المسؤول السوداني أن توفير الحياة الكريمة وإدارة التنوع العرقي سيشكلان مدخلا لتوطيد السلام في السودان، لافتا إلى أنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يمد يد العون لبلاده لمعالجة سلبيات النظام السابق.

جهود أفريقية وأممية

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي استمرار جهود الاتحاد مع الشركاء الدوليين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي جلسة خاصة بالأوضاع في السودان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه.