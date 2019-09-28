الكونجرس يبدأ أولى خطواته الرسمية في عزل ترامب.. مجلس النواب يستدعي «بومبيو» لتسليم وثائق الاتصال بأوكرانيا

الموجز

أصدر مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، قراراً باستدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو.

وذكرت وكالة رويترز أن لجنة الشؤون الخارجية قررت استدعاء بومبيو لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة باتصال الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الأوكرانية.

وأضافت الوكالة أن لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة حددت مواعيد شهادات خمسة مسؤولين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وممثل الولايات المتحدة الخاص لأوكرانيا السفير كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند.

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وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء إجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.

وكشفت أوكرانيا عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إجراء تحقيق بشأن عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي وقت سابق اعترف ترامب بتحدثه مع رئيس أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية، لكنه أنكر بعد ذلك أن يكون مارس ضغوطات على كييف حتى تجرى تحقيق بشأن أعمال أسرة المرشح الديمقراطي في البلاد.