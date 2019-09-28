«الموجز الصباحي».. «فضيحة جنسية» لمعتز مطر.. «الجزيرة» تحرّض على اغتيال السيسي.. جلاشة «أم علي»

الموجز - إعداد: شريف الجنيدي

«فضيحة جنسية» لمعتز مطر

واصل الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج "خط أحمر"، نشر سلسلة فيديوهاته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حيث نشر ثالت فيديو له وكان من نصيب الهارب معتز مطر مقدم برامج إحدى فضائيات الإخوان.

ووجه "موسى" كلامه لمطر: "معتز فاكر وأنت مراسل فى "مودرن" كنت بتجرى وراء البنات الصغيرة فى فيصل وفيهم بنات كانت بتجيلك المكتب أوعى تكون ناسى يا حبيبي.. معتز أنت فاكر أن إحنا مش عارفين فضيحتك فى شقة الرحاب".

وأضاف: "طبعا أنت هتقول أنت لنفسك عرفت منين شقة الرحاب مش مشكلة عرفت من فين المهم أنى هحكيلك كل اللى كان بيحصل فيها من أول الأفلام الجنسية اللى كنت بتشاهدها أنت.. ولا بلاش أقول أسماء الناس اللى كانوا معاك عشان ربنا أمر بالستر.. طبعا يا معتز أنت عارف مراتك سابتك ليه مراتك سابتك لما ظبطتك فى الشقة وأنت بتشاهد أفلام ثقافية جنسية وكان معاك اللي مش هقدر أقول اسمه عارف ليه بقى أنا سميتك "لوسى" يا خواجة..يا خواجة".

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«الجزيرة» تحرض على اغتيال السيسي

حرضت قناة الجزيرة التابة لقطر على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبثت «الجزيرة مباشر» تغطية مفتوحة، مساء أمس، تحت عنوان «سبتمبر بين السيسي والسادات.. هل تتشابه النهاية؟»، زاعمة في تغطيتها المُحرضة أن الأوضاع الحالية في مصر تشبه الأوضاع التي شهدتها البلاد في سبتمبر 1981، والتي قادت إلى اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في أكتوبر 1981.

وربطت القناة المشبوهة بين ما حدث قبل اغتيال السادات وبين الأوضاع الآن، قائلة إن تلك الأوضاع ستقود السيسي إلى نهاية السادات نفسها، ولم تكتف الجزيرة بالتحريض المتواصل الذي بدأ مساء أمس الخميس، بل امتدت لتعيد التغطية نفسها اليوم تحت نفس العنوان، وللمساهمة في انتشارها أكبر نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، ليعلن المغردون ثورتهم على قناة الجزيرة، حيث علق أحد المغردين قائلا: «لو مفكرين إن مصر فيها سيسي واحد تبقوا أغبياء، مصر لن تحكمها عصابة (في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي)».

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جلاشة «أم علي»

هاجمت سيدة مصرية تدعى «أم علي» قناة الجزيرة بسبب التحريض ضد الدولة المصرية.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمواطنة مصرية تدعى "أم على" تهاجم قناة الجزيرة خلال مداخلة هاتفية بسبب التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقالت "المواطنة المصرية"، خلال المداخلة: «اللي بتعمله الجزيرة مش لصالح مصر، قناة الجزيرة عاوزة تخرب مصر وتذيع فيديوهات مفبركة، وليست حقيقية، ومحمد علي شخص سكران»، مشيرة: «مين اللى بيصرف على قناة الجزيرة، اتقوا الله فى مصر ولو عندك كلمة حلوة قولها ولو عندك سم خليه لنفسك».

وعقب أديب على المداخلة خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو قائلا: «عملت معاهم الجلاشة، وخدته في الكورنر وهاتك يا ضرب، والمذيع مكنش قادر يقفل الاتصال، علشان خدته في الأول على البارد».

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إخواني منشق يكشف فضيحة قيادي بالجماعة في تركيا

أعلن عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى المنشق، والعائد إلى مصر مؤخرا، فضيحة جديدة تخص أحد قيادات الإخوان الهارب فى تركيا وهو أيمن الوردانى، وكشف واقعة زواج الورداني السرى فى تركيا من مغربية.

وقال عماد أبو هاشم فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بإيجاز شديد ، القيادى الإخوانى أيمن الوردانى طباخ "المحشى" حاليا الذى استخدمه الإخوان طباخا و خادما لهم بل كان بمثابة الزوجة - حكما - لأحد قيادات الإخوان بتركيا بعد ان اجتاز اختبارات الإذلال اللازمة للترقى فى بلاط كهنوت الإخوان الواحد تلو الأخر - و للحديث تفصيل نذكره فى موضع آخر - كافأه الإخوان بوظيفة إدارية متدنية بإحدى الهيئات الحكومية فى قطر".

وأضاف عماد أبو هاشم: "بعد أن استلم الوردانى مكافأته المتواضعة من الإخوان ما لبث أن ضبط فى تركيا رفقة سيدة ادعى - حينها - أنها زوجته التى تزوجها سرا و أنها مغربية الأصل فرنسية الجنسية و نظرا لكون الوردانى حال كونه أحد أخلص قيادات الإخوان لتعاليم البنا الكهنوتية فإنه واحد من أولئك الذين يطبقون "التقية" بتفان و إخلاص و يحلون المحرمات بأريحية تامة فإننى أتحداه أن يكون رجلا و يظهر وثيقة زواجه من تلك السيدة التى ادعى حين ضبط معها أنها زوجته".

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