الاستخبارات العسكرية العراقية: مقتل 12 عنصرا من "داعش" في الأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكريّة في قيادة عمليات الجزيرة في العراق، أنّ "في عمليّة نوعيّة استباقيّة، شنّت قوّة من مفارز قسم الاستخبارات العسكريّة في قيادة عمليّات الجزيرة، وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران الجيش العراقي، هجومًا على أحد أوكار تنظيم "داعش" في منطقة ام الطوس بصحراء الشامية بمحافظة الأنبار".
وأوضحت في بيان، أنّها "اشتبكت مع العناصر الإرهابية وتمكّنت من قتل جميع العناصر المتواجدة في الوكر والبالغ عددهم 12 عنصرًا، وحرق 3 عجلات محمّلة بالعتاد والمتفجرات، وتدمير الوكر بصورة نهائيّة".
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