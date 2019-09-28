الاستخبارات العسكرية العراقية: مقتل 12 عنصرا من "داعش" في الأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكريّة في قيادة عمليات الجزيرة في ​العراق​، أنّ "في عمليّة نوعيّة استباقيّة، شنّت قوّة من مفارز قسم الاستخبارات العسكريّة في قيادة عمليّات الجزيرة، وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران ​الجيش العراقي​، هجومًا على أحد أوكار تنظيم "داعش" في منطقة ام الطوس بصحراء الشامية بمحافظة ​الأنبار​".

وأوضحت في بيان، أنّها "اشتبكت مع العناصر الإرهابية وتمكّنت من قتل جميع العناصر المتواجدة في الوكر والبالغ عددهم 12 عنصرًا، وحرق 3 عجلات محمّلة بالعتاد والمتفجرات، وتدمير الوكر بصورة نهائيّة".