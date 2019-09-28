رئيس حكومة تونس: انتخابات الرئاسة تزامنت مع تهديدات أمنية لكننا تجاوزناها

ركّز رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، على أنّه "كانت هناك تهديدات أمنيّة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكنّنا تجاوزناها بفضل جاهزية القوات الأمنيّة والعسكريّة".
ولفت خلال ترؤسه المجلس الوزاري بقصر الحكومة في العاصمة تونس، إلى أنّ "الانتخابات الرئاسيّة الّتي أجريت قبل نحو أسبوعين، قدّمت رسائل يجب استخلاصها". وبخصوص الانتخابات التشريعية المقرّرة في 6 تشرين الأول المقبل، شدّد على "وجوب إنجاحها لأنّها تُعدّ مصيريّة، وستكون مهمّة للعشر سنوات المقبلة".
ودعا الشاهد، المواطنين إلى "التصويت بكثافة في الانتخابات"، وطمأنهم بأنّه "لن يكون هناك فراغ على رأس السلطة التنفيذية لأنّ هناك مصالح بلاد لا يجب أن تتوقف".
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