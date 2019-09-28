رئيس وزراء العراق وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين

ذكرت وكالة الأنباء ​العراق​ية أنّ "رئيس الوزراء العرقي ​عادل عبد المهدي​ وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع ​سوريا​ يوم الإثنين".

ولفتت إلى أنّ "رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي، أكّد جهوزيّة المنفذ لمرور المسافرين، وأيضًا للتبادل التجاري".

وكانت قد استعادت ​الحكومة العراقية​ في تشرين الثاني عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "داعش"، حيث كانت البلدة الّتي تبعد 300 كيلومتر غربي ​بغداد​ آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة ​البوكمال​ السورية، الّتي كانت أيضًا معقلًا للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحًا أمام حركة المرور الحكوميّة والعسكريّة فقط.