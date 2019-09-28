رئيس وزراء العراق وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أنّ "رئيس الوزراء العرقي عادل عبد المهدي وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الإثنين".
ولفتت إلى أنّ "رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي، أكّد جهوزيّة المنفذ لمرور المسافرين، وأيضًا للتبادل التجاري".
وكانت قد استعادت الحكومة العراقية في تشرين الثاني عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "داعش"، حيث كانت البلدة الّتي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.
والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية، الّتي كانت أيضًا معقلًا للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحًا أمام حركة المرور الحكوميّة والعسكريّة فقط.
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