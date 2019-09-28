خارجية الصين: لن نخشى التهديدات والنزاعات التجارية قد تؤدي لركود عالمي

شدّد وزير الخارجية الصينية وانغ يي، على أنّ "الرسوم الجمركية والاستفزاز في النزاعات التجارية الّتي تؤثّر سلبًا على الصناعة العالميّة وسلاسل الإمداد، تؤدّي إلى تقويض النظام التجاري التعددي والاقتصاد العالمي، وقد تدفع بالعالم إلى الركود"، لافتًا إلى أنّ "بكين ملتزمة بحلّ النزاعات بطريقة هادئة وعقلانيّة وتعاونيّة".
وركّز في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنّ "بناء الجدران لن يحلّ التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألّا تُنسى". وأكّد أنّ "الصين لن تخشى التهديدات ولن ترضخ للضغوط"، في إشارة إلى النزاع التجاري القائم.
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