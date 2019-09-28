مقتل سبعة جنود ماليين في كمين نفذه مسلحون وسط مالي

أعلن ​الجيش المالي​ مقتل سبعة جنود ماليين واصابة آخرين في كمين نفذه مسلحون وسط مالي.

وأوضح الجيش أن مجموعة من ​القوات​ المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت ل​انفجار​ عبوة قبل أن تتم مهاجمتها من قبل مسلحين. وأضاف أن تعزيزات عسكرية توجهت إلى مكان الهجوم بحثًا عن المسلحين.

ويشهد وسط وشمال مالي، ارتفاعًا متزايدًا في عدد العمليات التي تستهدف الجيش والقوات الأممية العاملة هناك