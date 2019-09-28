وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا يزوران تركيا الأسبوع المقبل لبحث سبل تحسين اتفاقية اللاجئين

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بيورن غرونويلدر، أنّ "وزير الداخلية ​هورست زيهوفر​ يعتزم زيارة ​تركيا​ في 3 و4 تشرين الأول المقبل، لبحث سبل تحسين اتفاقية ​اللاجئين​"، لافتًا إلى أنّه "سيُرافق زيهوفر في الزيارة، كلّ من وزير الداخلية الفرنسية ​كريستوف كاستانير​، والمفوّض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس".

وأوضح في بيان، أنّ "الوفد سيزور ​اليونان​ إلى جانب تركيا، للحصول على معلومات حول أوضاع اللاجئين"، مبيّنًا أنّ "اللقاءات في ​أنقرة​ و​أثينا​ ستركّز على كيفيّة المساهمة في تحسين أداء الاتفاقية، وكيفيّة الدعم الإداري لطلبات اللجوء في اليونان".