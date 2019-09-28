وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا يزوران تركيا الأسبوع المقبل لبحث سبل تحسين اتفاقية اللاجئين

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بيورن غرونويلدر، أنّ "وزير الداخلية هورست زيهوفر يعتزم زيارة تركيا في 3 و4 تشرين الأول المقبل، لبحث سبل تحسين اتفاقية اللاجئين"، لافتًا إلى أنّه "سيُرافق زيهوفر في الزيارة، كلّ من وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير، والمفوّض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس".
وأوضح في بيان، أنّ "الوفد سيزور اليونان إلى جانب تركيا، للحصول على معلومات حول أوضاع اللاجئين"، مبيّنًا أنّ "اللقاءات في أنقرة وأثينا ستركّز على كيفيّة المساهمة في تحسين أداء الاتفاقية، وكيفيّة الدعم الإداري لطلبات اللجوء في اليونان".
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