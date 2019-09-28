الرئيس الفنزويلي يعلن وصول خبراء عسكريين روس الى البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وصول خبراء عسكريين روس إلى بلاده، مشيرا الى أن "الرئيس الروسي أكد دعمه السياسي والدبلوماسي والعسكري لفنزويلا"، مضيفا: "وصل الدعم قبل أيام وحطت طائرتان تحملان كوادر لجنة الدعم العسكري الفني".
وأشار مادورو إلى أن "الطائرتين حملتا فريقا جديدا من الفنيين العسكريين الروس الذين يحلون محل زملائهم الذين وصلوا إلى فنزويلا في بداية العام وعادوا إلى روسيا على متن الطائرتين اللتين حملتا الفريق الجديد".
وكان الرئيس بوتين قال إن التعاون العسكري الفني بين روسيا وفنزويلا يركز على توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الذي اقتنته فنزويلا.
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