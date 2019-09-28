لافروف: تم إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة بسوريا واللجنة الدستورية أصبحت أمراً واقعاً

لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ خلال كلمة له أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بدورتها الـ74 إلى أن "النجاح الأعظم في ​مكافحة الإرهاب​ في ​سوريا​ تم التوصل إليه"، مشيراً إلى أنه "تم إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا واللجنة الدستورية أصبحت أمراً واقعاً".

وأشار إلى أن "تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم هو على أجندة الحل السياسي"، لافتاً إلى أن "هناك دور مهم على الأمم المتحدة أن تلعبه في ملف الحل السياسي للأزمة في سوريا"، مضيفاً "منظومة الأمم المتحدة هي نوع من الأمان وإذا تم احترام ميثاقها ومبادئها فإن التنمية يمكن أن تكون متاحة للجميع".