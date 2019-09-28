رويترز: انفجار بقندهار جنوب أفغانستان وسيارات الاسعاف تتوجه للموقع

وقع انفجار قرب مركز اقتراع في ​قندهار​ بجنوب ​أفغانستان​ تسبب بإصابة 15 شخصا بجروح، وفق ما افاد مسؤول في مستشفى ميرويس، في وقت تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية.

واشار الطبيب نعمة الله في اتصال الى ان "15 شخصا أصيبوا وجميعهم من الرجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى، في أول عمل عنف يسجل في أفغانستان منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية".