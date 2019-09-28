ألفرد رياشي: للتحضير لمؤتمر دولي يناقش فيه الطرح الفدرالي مع احترام الخصوصيات الطائفية

شدّد الأمين العام لـ"​المؤتمر الدائم للفدرالية​" ​ألفرد رياشي​، على أنّ "المراحل الأولى للانهيار قد حدثت، بدايةً بتوقّف "​مصرف لبنان​" عن توفير الدعم لقطاع الإسكان، ممّا أدّى إلى تراجُع حاد في أسعار ​العقارات​ تجاوزت الثلاثين في المئة، وتواصلت مع ارتفاع غير رسمي في سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل الدولار".

وذكّر في تصريح، بـ"التحذيرات المتكرّرة قبيل انتخاب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الّذي كنّا من الداعمين الأساسيّين لوصوله إلى سدّة الرئاسة، وتكرّرت قبيل ​تشكيل الحكومة​ الأخيرة". ولفت إلى أنّ "الوضع أصبح مفتوحًا على جميع الاحتمالات".

وأكّد رياشي، أنّه "يجب ومن أجل الخروج من المأزق واستدراك الأسوأ، العمل سريعًا على التحضير لمؤتمر دولي تتمّ فيه مناقشة الطرح الفدرالي، مع الحياد الإيجابي القائم على احترام الخصوصيّات الطائفيّة لجميع المكوّنات، من أجل التأسيس لمرحلة يكون عنوانها السلام والازدهار الدائمان".