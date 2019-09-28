نحاس: لبنان لا يزال قادرا على الخروج من الأزمة إذا تم تغيير النهج والجميع مسؤول

أكّد النائب ​نقولا نحاس​ أنّ "​لبنان​ لا يزال قادرًا على الخروج من الأزمة إذا تمّ تغيير النهج المتّبع"، مشدّدًا على أنّ "المسؤوليّة على الجميع"، رافضًا تحميلها لجهة دون أُخرى.

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "لا شكّ أنّنا نمرّ بوضعيّة ماليّة ونقديّة دقيقة تتطلّب إجراءات مختلفة عن السابق، إنّما لا نزال قادرين على تجاوزها لأنّ الأموال موجودة، وإن كانت ليست فائضة". ولفت إلى أنّ "المطلوب اليوم اتخاذ بعض الترتيبات بدل تبادل الاتهامات".

وأوضح نحاس أنّ "الجميع معنيّ ومسؤول، وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات وعجز مستدام لسياسات خاطئة منذ عام 1992". وبيّن أنّ "المطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة بدل توجيه الاتهامات، والمؤامرة الحقيقيّة هي في عدم الاعتراف بالواقع واتخاذ القرارات اللازمة. لا نزال نقول إنّنا قادرون على إنقاذ الوطن، لكن شرط تغيير النهج و​سياسة​ توزيع المغانم، وإلّا فإنّنا ذاهبون إلى الاختناق".