وهاب: موقف الرئيس عون من عودة النازحين ممتاز وسقوط سوريا وهم قد يدفع لبنان ثمنه

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من عودة النازحين السوريين ممتاز، ويدعمه اليوم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الداعي للتصويت في الحكومة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا ردّ على أوهام بعض اللبنانيين الحالمين بسقوط الدولة السورية، وهذا وهم قد يدفع لبنان ثمنه"، سائلًا: "هل يتجاوب البعض مع عقلانيّة الرئيس عون وبري؟ أم يستمرّ الرهان الوهم؟".
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