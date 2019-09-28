وهاب: موقف الرئيس عون من عودة النازحين ممتاز وسقوط سوريا وهم قد يدفع لبنان ثمنه

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "موقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من عودة ​النازحين السوريين​ ممتاز، ويدعمه اليوم موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الداعي للتصويت في ​الحكومة​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا ردّ على أوهام بعض ال​لبنان​يين الحالمين بسقوط ​الدولة السورية​، وهذا وهم قد يدفع لبنان ثمنه"، سائلًا: "هل يتجاوب البعض مع عقلانيّة الرئيس عون وبري؟ أم يستمرّ الرهان الوهم؟".