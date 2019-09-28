عبدالله دعا الحكومة للأرتقاء بالعلاقة مع الصين إلى مستويات متقدمة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ان التعاون مع جمهورية ​الصين​ الشعبية، والاستفادة من مشاريعها وبرامجها الدولية، وتشجيع شركاتها العملاقة على الاستثمار في القطاعات المختلفة في ​لبنان​، يجب أن يعطى الأولوية"، داعيا ​الحكومة​ "للأرتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات متقدمة على كافة الأصعدة".

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