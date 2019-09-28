الحجار: توزيع المشاريع التنموية والخدماتية لا يحصل بشكل متكافئ

رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، أنّ "توزيع المشاريع التنمويّة والخدماتيّة لا يحصل بشكل متكافئ، بل تُعطى لمناطق على حساب أُخرى أكثر حاجة"، مركّزًا على أنّ "هذا التمييز هو موضع شكوى دائمة من النواب، ويحاول رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن يطبّق ​سياسة​ الإنماء المتوازن بنسبة مقبولة".

وفرّق الحجار في تصريح صحافي، بين "مشروع الطرق في ​جبل لبنان​ الّذي طلبه نواب تكتل "​لبنان القوي​" المقدّرة كلفته بـ94 مليون دولار ويحتاج تنفيذه إلى قرض من السوق بفوائد تصل إلى 15 في المئة، ومشروع سدّ برصا في ​الضنية​ الّذي لا تتجاوز كلفته 8 ملايين دولار، والمموّل بقرض كويتي ميسّر بفائدة أقل من 2 في المئة".