الحجار: توزيع المشاريع التنموية والخدماتية لا يحصل بشكل متكافئ

رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، أنّ "توزيع المشاريع التنمويّة والخدماتيّة لا يحصل بشكل متكافئ، بل تُعطى لمناطق على حساب أُخرى أكثر حاجة"، مركّزًا على أنّ "هذا التمييز هو موضع شكوى دائمة من النواب، ويحاول رئيس الحكومة سعد الحريري أن يطبّق سياسة الإنماء المتوازن بنسبة مقبولة".
وفرّق الحجار في تصريح صحافي، بين "مشروع الطرق في جبل لبنان الّذي طلبه نواب تكتل "لبنان القوي" المقدّرة كلفته بـ94 مليون دولار ويحتاج تنفيذه إلى قرض من السوق بفوائد تصل إلى 15 في المئة، ومشروع سدّ برصا في الضنية الّذي لا تتجاوز كلفته 8 ملايين دولار، والمموّل بقرض كويتي ميسّر بفائدة أقل من 2 في المئة".
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