قوى الأمن: توقيف 99 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1000 ومخالفتي سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 99 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 27 أيلول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سلب، سرقة، احتيال و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1000 ومخالفتي ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".