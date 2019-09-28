هاشتاج "سقط الإخوان وبقيت مصر" يتصدر التريند على "تويتر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرهاشتاج " سقط الاخوان وبقيت مصر"، التريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما تناول رواد السوشيال ميديا الضوء على فشل الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان وحلفائها الهاربين فى الخارج. وأكد رواد السوشيال ميديا، أن المصريين لقنوا جماعة الإخوان درسا قاسيا ، حيث قال الناشط هانى مسهور:" ارادة شعب مصر وحدها تعود لتمنح السيسي التفويض وتسقط أحلام أردوغان وتميم ، لا تختبروا ارادة المصريين ففي كل مرة سيحمون بلدهم من الفوضى". وقال حساب "أبو الشموخ":" الصورة هذه رد على قناة الحقيرة اللي معروف هدفها وهو التفرقة بين الأشقاء وكل العرب عارفينها وكاشفينها من سنين..اللهم احفظ مصر وشعب مصر من شر من أراد بهم شر واجعلهم آمنين مستامنين وساير بلاد المسلمين". Advertisements الناشط هانى بن بريك قال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" هذه مصر العظيمة وهذا شعبها العظيم، ولكل من تربص بمصر وبشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة وجيشها العربي العظيم نقول : ( قُل موتوا بِغَيظِكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ".

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