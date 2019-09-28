​ انفجار في سفينة راسية بمدينة أولسان الكورية الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): وقع انفجار على متن سفينة يجري إصلاحها في الميناء بمدينة أولسان الكورية الجنوبية اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن السلطات المحلية قولها إن 25 شخصا كانوا على متن السفينة وقت وقوع الحادث. Advertisements وأوضحت الوكالة أن عملية انقاذ تجري حاليا وأنه تم انقاذ 19 شخصا حتى الآن. ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار. يذكر أن مدينة أولسان تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سول وتطل على بحر اليابان.

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