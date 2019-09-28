مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين لاختيار رئيس جديد بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد تهديدات من طالبان.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي اصطفاف المواطنين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وهناك أكثر من 6ر9 مليون ناخب أفغاني مسجل، وفقا لأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات بأفغانستان. وتشكل النساء نحو ثلث عدد الناخبين.

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وقالت وزارة الشؤون الداخلية الإفغانية إنه سيتم نشر 72 ألفا من قوات الأمن لتأمين نحو 5 آلاف مركز انتخابي في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يظل ما يقرب من ثلث مراكز الاقتراع مغلقا بسبب المخاوف الأمنية.

وحذرت طالبان كثيرا من أنها ستهاجم أي شخص يشارك في العملية الانتخابية.​