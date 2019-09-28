​بوينج تحصل على عقد بقيمة 2.6 مليار دولار من البنتاجون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات حصلت على عقد بقيمة 2.6 مليار دولار من قبل البنتاجون.
وتعاقدت الوزارة مع الشركة لإنتاج طائرات من طراز "كيه سي – 46" وكذلك قطع غيار ومعدات دعم، حسبما ذكر البيان.
ومن المتوقع أن يكتمل إنتاج الطائرات بحلول مارس 2023.
وتعرضت بوينج في الآونة الأخيرة لعدد من الدعاوى القضائية علاوة على وقف تشغيل طائراتها من طراز " 737 ماكس" بعد وقوع حادثي تحطم لطائرتين من نفس الطراز في غضون خمسة أشهر تسببا في مقتل 346 شخصا.
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